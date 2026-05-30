Какой сегодня праздник: 30 мая

В мире отмечают День феминизма, в России – День окрошки. 73 года назад открыли молекулу ДНК. А еще в этот день родились советский космонавт Алексей Леонов –... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-30T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В мире отмечают День феминизма, в России – День окрошки. 73 года назад открыли молекулу ДНК. А еще в этот день родились советский космонавт Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос, а также любимый всеми советскими зрителями Шурик – актер Александр Демьяненко.Что празднуют в миреМеждународный день феминизма призван напомнить о том, что миру еще далеко до равноправия полов, а дискриминация женщин продолжается во многих странах и по самым разным причинам.На квасе или на кефире? Или вообще на минеральной воде? Во всероссийский День окрошки официально закрываем спор: по классическому рецепту окрошку готовят на белом хлебном квасе, остальное - разновидности холодных супов. Но если вам вкуснее на кефире, то почему бы и нет?В Перу в этот день отмечают Национальный день картофеля. Овощ в стране считается культурным наследием и гордостью. СобытияВ 1498 году стартовала третья экспедиция Христофора Колумба. В результате был открыт остров Тринидад, однако путь в Индию Колумб так и не нашел. Чуть больше чем через год в Португалию пришла весть о том, что Индии достиг Васко да Гама.В 1953 году в этот день вышел выпуск научного журнала Nature, в котором американский биолог Джеймс Уотсон и его британский коллега Френсис Крик впервые предложили двойную спираль в качестве структурной молекулы ДНК. В 1962 году им обоим за это открытие присудили Нобелевскую премию.В 1994 году в этот день состоялся теледебют Влада Листьева в качестве ведущего программы "Час пик".В 2000 году в этот день русский язык в Киргизии получил статус официального.Кто родилсяВ 1782 году в этот день родился граф Михаил Воронцов – русский военный и государственный деятель, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. В Крыму занимался развитием виноградарства и земледелия, построил Южнобережное шоссе и великолепный дворец в Алупке.В 1846 году родился знаменитый российский ювелир Карл Петер Фаберже, создатель знаменитой серии ювелирных яиц, первое из которых сделал в 1885 году по заказу императора Александра III в качестве пасхального подарка его супруге Марии Федоровне. Кроме императорской коллекции выполнил 15 частных заказов. Среди заказчиков – Феликс Юсупов, Эммануил Нобель и семья Ротшильдов.В 1874 году родилась российская пианистка-педагог Елена Гнесина, одна из трех сестер Гнесиных, основавших в Москве знаменитое частное музыкальное училище, ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных.В 1899 году родился знаменитый американский продюсер Ирвинг Тальберг. За неповторимое чутье на успешные сценарии и актерский потенциал прозван "вундеркиндом Голливуда".30 мая 1912 года – дата рождения советского поэта-песенника Льва Ошанина. Среди его знаменитых сочинений – "Дети разных народов", "Солнечный круг", "Течет Волга". Песня "Эх, дороги" стала народной.В 1934 году на свет появился советский космонавт Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос.В 1937 году родился знаменитый советский актер Александр Демьяненко – любимый миллионами советских и российских кинопоклонников Шурик.В этот день родились также солистка Roxette Мари Фредрикссон, российская телеведущая Арина Шарапова, народная артистка России Роксана Бабаян.

