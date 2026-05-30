19 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в субботу сбили 19 украинских беспилотников, в том числе над Ростовской и Смоленской областями, а также... РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T20:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в субботу сбили 19 украинских беспилотников, в том числе над Ростовской и Смоленской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого мая с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.РАнее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

