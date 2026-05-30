127 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами РФ
2026-05-30T07:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.В военном ведомстве отметили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.Сутками ранее над Крымом, Кубанью и другими регионами России сбили 208 дронов ВСУ.
07:41 30.05.2026 (обновлено: 07:46 30.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 29 мая текущего года до 07.00 мск 30 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Сутками ранее над Крымом, Кубанью и другими регионами России сбили 208 дронов ВСУ
