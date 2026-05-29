https://crimea.ria.ru/20260529/zhiteli-novykh-regionov-smogut-podtverdit-nestrakhovye-periody-dlya--stazha-1156425067.html
Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
Жители воссоединенных регионов при утрате документов смогут подтверждать нестраховые периоды для включения их в страховой пенсионный стаж через межведомственные РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T20:33
2026-05-29T20:33
2026-05-29T20:33
минтруд рф
россия
антон котяков
новости
новые регионы россии
пенсия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131768744_0:0:1328:747_1920x0_80_0_0_8a1091f2a1ec10d315b5a33ad997b70a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Жители воссоединенных регионов при утрате документов смогут подтверждать нестраховые периоды для включения их в страховой пенсионный стаж через межведомственные комиссии. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет Минтруд.Через межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав можно будет подтвердить нестраховые периоды, в отношении которых утрачены документы. К таким периодам относятся: прохождение военной службы или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы, получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах и прочие. Межведомственные комиссии на территории воссоединенных регионов – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях – начали работать с 2023 года. Задачей таких комиссий является рассмотрение документов и сведений для подтверждения или установления периодов работы или иной деятельности, включаемых в страховой стаж, и размера заработка, с учетом которых устанавливается пенсионное обеспечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131768744_64:0:1264:900_1920x0_80_0_0_8c740361de7a031e55154a5ee478abcd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтруд рф, россия, антон котяков, новости, новые регионы россии, пенсия
Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
Жители новых регионов могут подтвердить нестраховые периоды для стажа через межведкомиссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Жители воссоединенных регионов при утрате документов смогут подтверждать нестраховые периоды для включения их в страховой пенсионный стаж через межведомственные комиссии. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет Минтруд.
"Мы понимаем, что далеко не всегда у человека есть необходимый набор документов. Поэтому ранее уже предусмотрели возможность подтверждения трудового стажа в случае утраты необходимых бумаг через межведомственные комиссии. А период ухода за ребенком до 1,5 лет учитывается полностью и без обращения. Теперь подтверждение без полного набора документов станет доступным и для других нестраховых периодов, например, при уходе за ребенком с инвалидностью", – пояснил глава Минтруда России Антон Котяков.
Через межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав можно будет подтвердить нестраховые периоды, в отношении которых утрачены документы. К таким периодам относятся: прохождение военной службы или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы, получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах и прочие.
Межведомственные комиссии на территории воссоединенных регионов – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях – начали работать с 2023 года. Задачей таких комиссий является рассмотрение документов и сведений для подтверждения или установления периодов работы или иной деятельности, включаемых в страховой стаж, и размера заработка, с учетом которых устанавливается пенсионное обеспечение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.