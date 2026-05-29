Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
2026-05-29T20:33
минтруд рф, россия, антон котяков, новости, новые регионы россии, пенсия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Жители воссоединенных регионов при утрате документов смогут подтверждать нестраховые периоды для включения их в страховой пенсионный стаж через межведомственные комиссии. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет Минтруд.
"Мы понимаем, что далеко не всегда у человека есть необходимый набор документов. Поэтому ранее уже предусмотрели возможность подтверждения трудового стажа в случае утраты необходимых бумаг через межведомственные комиссии. А период ухода за ребенком до 1,5 лет учитывается полностью и без обращения. Теперь подтверждение без полного набора документов станет доступным и для других нестраховых периодов, например, при уходе за ребенком с инвалидностью", – пояснил глава Минтруда России Антон Котяков.
Через межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав можно будет подтвердить нестраховые периоды, в отношении которых утрачены документы. К таким периодам относятся: прохождение военной службы или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы, получение пособия по безработице, участие в оплачиваемых общественных работах и прочие.
Межведомственные комиссии на территории воссоединенных регионов – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях – начали работать с 2023 года. Задачей таких комиссий является рассмотрение документов и сведений для подтверждения или установления периодов работы или иной деятельности, включаемых в страховой стаж, и размера заработка, с учетом которых устанавливается пенсионное обеспечение.
