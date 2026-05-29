Зеленского хотят лишить высшего ордена Польши из-за героизации УПА*

2026-05-29T14:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Польши намерены лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла – за участие в героизации нацистских пособников из Украинской повстанческой армии*. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.По словам польского президента, он "очень возмущен и разочарован героизацией преступников" на Украине.Также сообщается, что замглавы МИД Польши Марчин Босацкий вызвал посла Украины в Варшаве Василия Боднара и в беседе с ним "выразил разочарование и обеспокоенность" в связи с решением Зеленского о героизации УПА*.Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши. Зеленский был награжден им в апреле 2023 года во время официального визита в Польшу.* организация признана в России экстремистской и запрещена

