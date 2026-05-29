Зеленского хотят лишить высшего ордена Польши из-за героизации УПА*
Власти Польши намерены лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла – за участие в героизации нацистских пособников из... РИА Новости Крым, 29.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Польши намерены лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла – за участие в героизации нацистских пособников из Украинской повстанческой армии*. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.По словам польского президента, он "очень возмущен и разочарован героизацией преступников" на Украине.Также сообщается, что замглавы МИД Польши Марчин Босацкий вызвал посла Украины в Варшаве Василия Боднара и в беседе с ним "выразил разочарование и обеспокоенность" в связи с решением Зеленского о героизации УПА*.Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши. Зеленский был награжден им в апреле 2023 года во время официального визита в Польшу.* организация признана в России экстремистской и запрещена
У Зеленского намерены отобрать польский орден Белого орла за участие в героизации УПА*
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Власти Польши намерены лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла – за участие в героизации нацистских пособников из Украинской повстанческой армии*. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
"8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла, и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение… Зеленского Ордера Белого орла", - цитируют Навроцкого польские СМИ.
По словам польского президента, он "очень возмущен и разочарован героизацией преступников" на Украине.
"Зеленский доказал, что Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии*, не готова быть частью европейской семьи", - добавил он.
Также сообщается, что замглавы МИД Польши Марчин Босацкий вызвал посла Украины в Варшаве Василия Боднара и в беседе с ним "выразил разочарование и обеспокоенность" в связи с решением Зеленского о героизации УПА*.
Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши. Зеленский был награжден им в апреле 2023 года во время официального визита в Польшу.
* организация признана в России экстремистской и запрещена
