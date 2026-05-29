Запрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Запрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк
Запрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк
2026-05-29T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В МЧС опровергли информацию о запрете на использование мобильных телефонов на заправочных станция в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В МЧС напомнили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В МЧС опровергли фейк о запрете пользоваться телефонами на заправках с 1 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В МЧС опровергли информацию о запрете на использование мобильных телефонов на заправочных станция в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности", - говорится сообщении.
В МЧС напомнили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС.
"МЧС России не рассматривает введение такого запрета", - подчеркнули в профильном министерстве.
