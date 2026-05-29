Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
РИА Новости Крым, 29.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась сегодня в штаб-квартире ООН.
В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.
На выставке можно увидеть снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции представлены работы Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.
Особенность экспозиции — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают": посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов — запечатлённые моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.
Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лёг в основу выставки.
"Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня. Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — отметил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев.
Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических стационарных экспозиций.
