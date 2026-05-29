Рейтинг@Mail.ru
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/vystavka-k-85-letiyu-sovinformbyuro-otkrylas-v-nyu-yorke-1156431862.html
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась сегодня в штаб-квартире ООН. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T07:00
2026-05-29T07:00
совинформбюро
выставка
нью-йорк
новости
культура
история
в мире
международная медиагруппа "россия сегодня"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156431501_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cb298d29a0b18bee1659a444f8a30239.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась сегодня в штаб-квартире ООН.В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.На выставке можно увидеть снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции представлены работы Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.Особенность экспозиции — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают": посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов — запечатлённые моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лёг в основу выставки.Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических стационарных экспозиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260521/raboty-aleksandra-fedorchaka-predstavili-na-vystavke-v-simferopole-1156210955.html
нью-йорк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1c/1156431501_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_11351db04a5f50876ec969f71d6cae25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совинформбюро, выставка, нью-йорк, новости, культура, история, в мире, международная медиагруппа "россия сегодня"
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

07:00 29.05.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынВыставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась сегодня в штаб-квартире ООН.
В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.
На выставке можно увидеть снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции представлены работы Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.
© РИА Новости . РИА НовостиВыставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Особенность экспозиции — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают": посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов — запечатлённые моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.
© РИА Новости . Владимир ГребневВыставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Владимир Гребнев
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лёг в основу выставки.
"Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня. Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — отметил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев.
Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических стационарных экспозиций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Открытие фотовыставки Сердца, оставившие Свет. Военкор - Александр Федорчак в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
21 мая, 15:50
Работы Александра Федорчака представили на выставке в Симферополе
 
СовинформбюроВыставкаНью-ЙоркНовостиКультураИсторияВ миреМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
07:00Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:39Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов
22:40Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш
22:30Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день
22:08Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов
21:47В Керчи назвали опасные для купания зоны
21:32В Крыму элетрозарядные станции устанавливают на АЗС
21:08В Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
20:51Прокуратура взяла на контроль доступность ж/д вокзала в Симферополе
20:43Аксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений граждан
20:40Путин в Астане посетил выставку проектов стран ЕАЭС по цифровым технологиям
20:35В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей
20:27ПВО сбила дроны над Крымом и Черным морем
20:11В Сочи откроют единственный в России летний сноупарк
20:03В Феодосии перекроют участок Керченского шоссе
19:48Как в Крыму будут работать медорганизации в праздничные дни
19:22Путин: у России есть конкурентные преимущества в борьбе за технологии ИИ
Лента новостейМолния