Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска
© Фото: МВД Красноярского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. 16-летний Кирилл Царулица из Канска получит 13 премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение двух маленьких детей и их матери из горящего дома. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в МАКС.
Она рассказала, что парень спас из пожара мальчиков двух и трех лет.
"16-летний Кирилл Царулица бросился спасать детей, когда увидел, что из соседнего дома идет дым. Подросток был вместе с мамой. Пока женщина звонила спасателям, Кирилл через окно сумел забраться в дом, вытащил двоих малышей, после чего помог выбраться их матери", - рассказала она подробности от красноярского МВД.
Как выяснили полицейские, пожар произошел из-за того, что дети включили электроплиту, на которой лежало полотенце. Самому Кириллу из-за отравления угарным газом потребовалась помощь врачей.
Премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей Симоньян вручает простым людям, которые спасают людей, рискуя собой.
Двенадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получила жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в ледяной воде ребенка.
21 мая сообщалось, что два лейтенанта полиции, спасшие людей при пожаре в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна. Девятая премия ранее досталась мужчине за спасение девочки в Махачкале.
Предыдущие премии получили семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.
Еще одна премия досталась российскому военнослужащему Сергею Ярашеву за подвиг в Донецкой Народной Республике. Он в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.