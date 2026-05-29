Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска - РИА Новости Крым, 29.05.2026

16-летний Кирилл Царулица из Канска получит 13 премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение двух маленьких детей и их матери из горящего дома.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. 16-летний Кирилл Царулица из Канска получит 13 премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение двух маленьких детей и их матери из горящего дома. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в МАКС.Она рассказала, что парень спас из пожара мальчиков двух и трех лет.Как выяснили полицейские, пожар произошел из-за того, что дети включили электроплиту, на которой лежало полотенце. Самому Кириллу из-за отравления угарным газом потребовалась помощь врачей.Премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей Симоньян вручает простым людям, которые спасают людей, рискуя собой.Двенадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна получила жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в ледяной воде ребенка.21 мая сообщалось, что два лейтенанта полиции, спасшие людей при пожаре в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Два жителя Дагестана, которые во время паводка спасли четверых детей, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна. Девятая премия ранее досталась мужчине за спасение девочки в Махачкале.Предыдущие премии получили семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.Еще одна премия досталась российскому военнослужащему Сергею Ярашеву за подвиг в Донецкой Народной Республике. Он в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

