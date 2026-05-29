ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.05.2026
ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области
ВСУ заминировали участок трассы Новороссия между Херсонской и Запорожской областями
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. ВСУ дистанционно заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, при подрыве одной из мин погиб водитель "КамАЗа". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.
По его словам, в пятницу рано утром вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей.
"Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Они срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта. Погиб водитель "КамАЗа". Также повреждения получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе", - рассказал губернатор.
На данный момент участок трассы перекрыт, специалисты проводят разминирование.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы.
Ранее Сальдо сообщил что ВСУ в последние дни пытаются атаковать транспорт и инфраструктуру на отдельных участках дорог Херсонской области.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.
