ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области

ВСУ дистанционно заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, при подрыве одной из мин погиб водитель "КамАЗа".

2026-05-29T16:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. ВСУ дистанционно заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, при подрыве одной из мин погиб водитель "КамАЗа". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.По его словам, в пятницу рано утром вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы в районе границы Херсонской и Запорожской областей.На данный момент участок трассы перекрыт, специалисты проводят разминирование.Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы.Ранее Сальдо сообщил что ВСУ в последние дни пытаются атаковать транспорт и инфраструктуру на отдельных участках дорог Херсонской области.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

