https://crimea.ria.ru/20260529/vsu-byut-po-zhilym-domam-v-zaporozhskoy-oblasti--pogibli-dva-cheloveka-1156443886.html
ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека
ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека - РИА Новости Крым, 29.05.2026
ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека
Боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. Об этом сообщил губернатор региона Евгений РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T13:36
2026-05-29T13:36
2026-05-29T13:36
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
атаки всу
происшествия
новости сво
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/19/1156304524_90:0:911:462_1920x0_80_0_0_5ecae535d9d92fe20d11b0ade88e981d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В селе Инженерное Пологовского округа в результате ударов по частным домовладениям погибли двое мужчин 1957 и 1998 года рождения, еще один мирный житель ранен.В Васильевке в результате ударов ранения получили мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а также водитель коммунальной техники.В Михайловском муниципальном округе и на автодороге Мелитополь – Васильевка в результате ударов по гражданским автомобилям пострадали три мирных жителя.Кроме того, по словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы, а в Энергодаре обстрелял территорию детского сада и многоквартирный дом. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух Морской порт горит в Темрюке после атаки ВСУ Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
запорожская область
энергодар
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/19/1156304524_192:0:808:462_1920x0_80_0_0_54a32ee8ce000573d9bcf0896e7d18c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, евгений балицкий, атаки всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека
В Запорожской области два человека погибли при ударах ВСУ по жилым домам и школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона – за прошедшие сутки зафиксировано 33 факта таких атак. Шесть человек пострадали, двое погибли", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
В селе Инженерное Пологовского округа в результате ударов по частным домовладениям погибли двое мужчин 1957 и 1998 года рождения, еще один мирный житель ранен.
В Васильевке в результате ударов ранения получили мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а также водитель коммунальной техники.
В Михайловском муниципальном округе и на автодороге Мелитополь – Васильевка в результате ударов по гражданским автомобилям пострадали три мирных жителя.
Кроме того, по словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы, а в Энергодаре обстрелял территорию детского сада и многоквартирный дом. Пострадавших нет.
"Помимо этого, зафиксированы атаки на автоцистерны с топливом, водители успели укрыться и не пострадали. Возгорание одной из топливных цистерн оперативно ликвидировано", - добавил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: