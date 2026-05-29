ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека

2026-05-29T13:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В селе Инженерное Пологовского округа в результате ударов по частным домовладениям погибли двое мужчин 1957 и 1998 года рождения, еще один мирный житель ранен.В Васильевке в результате ударов ранения получили мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а также водитель коммунальной техники.В Михайловском муниципальном округе и на автодороге Мелитополь – Васильевка в результате ударов по гражданским автомобилям пострадали три мирных жителя.Кроме того, по словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы, а в Энергодаре обстрелял территорию детского сада и многоквартирный дом. Пострадавших нет.

