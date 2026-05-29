ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека - РИА Новости Крым, 29.05.2026
ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека
Боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. Об этом сообщил губернатор региона Евгений РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T13:36
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
атаки всу
происшествия
новости сво
новые регионы россии
новости
13:36 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ за прошедшие сутки совершили более 30 атак на Запорожскую область, погибли два человека и ранены шестеро. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона – за прошедшие сутки зафиксировано 33 факта таких атак. Шесть человек пострадали, двое погибли", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
В селе Инженерное Пологовского округа в результате ударов по частным домовладениям погибли двое мужчин 1957 и 1998 года рождения, еще один мирный житель ранен.
В Васильевке в результате ударов ранения получили мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а также водитель коммунальной техники.
В Михайловском муниципальном округе и на автодороге Мелитополь – Васильевка в результате ударов по гражданским автомобилям пострадали три мирных жителя.
Кроме того, по словам Балицкого, в Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы, а в Энергодаре обстрелял территорию детского сада и многоквартирный дом. Пострадавших нет.
"Помимо этого, зафиксированы атаки на автоцистерны с топливом, водители успели укрыться и не пострадали. Возгорание одной из топливных цистерн оперативно ликвидировано", - добавил губернатор.
