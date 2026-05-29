Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1156456947.html
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменили. Теперь жителям и гостям региона можно выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T23:21
2026-05-29T23:23
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_39a925d991691f2ecde8242fb49aace1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменили. Теперь жителям и гостям региона можно выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Сирены в городе звучали дважды. Вечером их включили в 23:07. Опасность действовала 14 минут.Воздушную тревогу в городе отменяют только после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.В городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352526_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_3a331837896cce4f9c3623f9a9d16d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

23:21 29.05.2026 (обновлено: 23:23 29.05.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменили. Теперь жителям и гостям региона можно выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Сирены в городе звучали дважды. Вечером их включили в 23:07. Опасность действовала 14 минут.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Воздушную тревогу в городе отменяют только после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
В городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Суббота в Крыму будет дождливой
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
23:21Воздушную тревогу в Севастополе отменили
23:08Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога
22:12Дефицит бензина в Крыму и слова Путина об окончании СВО: главное за день
21:55Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев
21:46Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска
21:42Трехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра
21:36Парень проткнул руку и повис на заборе в Судаке
21:17В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки
21:10Инцидент с БПЛА в Румынии является провокацией Киева – посольство РФ
20:54Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем
20:33Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
20:06Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
19:56Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
19:49Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
19:38Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
19:20Когда закончится СВО – ответ Путина
19:13Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
18:59Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
Лента новостейМолния