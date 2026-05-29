Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменили. Теперь жителям и гостям региона можно выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T23:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменили. Теперь жителям и гостям региона можно выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Сирены в городе звучали дважды. Вечером их включили в 23:07. Опасность действовала 14 минут.Воздушную тревогу в городе отменяют только после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.В городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
23:21 29.05.2026 (обновлено: 23:23 29.05.2026)