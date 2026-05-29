Водитель питбайка без прав въехал в Lexus и упал под колеса иномарки - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Водитель питбайка без прав въехал в Lexus и упал под колеса иномарки
2026-05-29T13:28
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
полиция севастополя
новости севастополя
севастополь, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, полиция севастополя, новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель питбайка без прав въехал в иномарку, после чего его выкинуло под колеса встречного автомобиля. Мужчина жив и доставлен в больницу. Об этом сообщили в городской полиции.
Авария произошла в пятницу в 11:26 на дороге Севастополь – порт бухта Камышовая.
"33-летний водитель питбайка Kayo неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Lexus и совершил с ним столкновение. От удара байкера выбросило на полосу встречного движения под колеса автомобиля Mitsubishi под управлением 39-летнего водителя, который двигался прямо в своей полосе", - рассказали подробности случившегося правоохранители.
Водителю питбайка первую помощь до приезда скорой оказали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас он доставлен в больницу.
"Мотоциклист не имел права управления транспортными средствами, в момент дорожной аварии находился в застегнутом мотошлеме. Байкер направлен на медицинское освидетельствование, признаков опьянения у водителей иномарок не установлено", - добавили в МВД.
В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося.
