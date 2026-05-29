В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках

2026-05-29T11:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пожароопасный сезон сотрудники МЧС на мотоциклах будут патрулировать леса и парки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Мотопатруль МЧС имеет ранцевые установки, при помощи которых специалисты могут начать тушение природного пожара. Также у спасателей при себе спасутстройство, которое поможет вывести пострадавших из задымленного помещения, а также конец Александрова для спасения утопающих. Сотрудники МЧС могут запросить помощь к месту возгорания, выполнить аварийно-спасательные работы при ДТП и оказать доврачебную помощь, а также призвать к порядку нарушителей правил пожарной безопасности.В Крыму и Севастополе с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

