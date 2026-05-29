https://crimea.ria.ru/20260529/v-sevastopole-v-pozharoopasnyy-sezon-vyshli-na-dezhurstvo-spasateli-na-baykakh-1156438419.html
В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках
В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках - РИА Новости Крым, 29.05.2026
В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках
В Севастополе в пожароопасный сезон сотрудники МЧС на мотоциклах будут патрулировать леса и парки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T11:19
2026-05-29T11:19
2026-05-29T11:19
севастополь
мчс севастополя
пожароопасный сезон в крыму
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156437624_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2e6884a584db9fe601d0501c6a71bedf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пожароопасный сезон сотрудники МЧС на мотоциклах будут патрулировать леса и парки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Мотопатруль МЧС имеет ранцевые установки, при помощи которых специалисты могут начать тушение природного пожара. Также у спасателей при себе спасутстройство, которое поможет вывести пострадавших из задымленного помещения, а также конец Александрова для спасения утопающих. Сотрудники МЧС могут запросить помощь к месту возгорания, выполнить аварийно-спасательные работы при ДТП и оказать доврачебную помощь, а также призвать к порядку нарушителей правил пожарной безопасности.В Крыму и Севастополе с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти гектары леса: в Севастополе лесники начали обрезку хвойных деревьевЛесохранитель и термоточки: как МЧС охраняет Крым в пожароопасный сезонВ Крыму спасатель во время обеда спас пострадавшего в страшном ДТП
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156437624_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2bf421564da59adbd4d6d668c1e8ebe3.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, мчс севастополя, пожароопасный сезон в крыму, новости севастополя
В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках
В Севастополе на маршруты вышла мотогруппа МЧС экстренного реагирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в пожароопасный сезон сотрудники МЧС на мотоциклах будут патрулировать леса и парки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
"В пожароопасный сезон по дорогам региона вновь колесит мотогруппа экстренного реагирования МЧС России по Севастополю.️ Четыре маршрута патрулирования охватывают все районы Города-Героя. Мотоциклисты следят за обстановкой в лесах, парках и не только", - рассказали в ведомстве.
Мотопатруль МЧС имеет ранцевые установки, при помощи которых специалисты могут начать тушение природного пожара. Также у спасателей при себе спасутстройство, которое поможет вывести пострадавших из задымленного помещения, а также конец Александрова для спасения утопающих.
Сотрудники МЧС могут запросить помощь к месту возгорания, выполнить аварийно-спасательные работы при ДТП и оказать доврачебную помощь, а также призвать к порядку нарушителей правил пожарной безопасности.
В Крыму и Севастополе
с 1 апреля стартовал
пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: