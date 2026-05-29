В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 29.05.2026
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
2026-05-29T07:42
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе закрыли рейд

07:42 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Для горожан и гостей региона на компенсационные маршруты вывели автобусы. Общественный транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не указывается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
