В Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое - РИА Новости Крым, 29.05.2026
В Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое
2026-05-29T10:08
© AP Photo Vadim GhirdaПолиция в Румынии
© AP Photo Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В румынском городе Галац беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, в результате возник пожар, пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.
"Беспилотник, отслеживаемый радарами в южной части муниципалитета Галац, вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар. При взрыве пострадали два человека", - говорится в сообщении.
В министерстве заявили, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства в ночь на пятницу. В воздух были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.
Группа специалистов из министерства обороны, министерства внутренних дел и румынской разведывательной службы проводят расследование на месте падения беспилотника, о его результатах пока ничего не сообщается.
Румыния уже "проинформировала своих союзников и генерального секретаря Североатлантического альянса об инциденте с беспилотником в Галаце", запросив "меры по ускорению передачи стране средств противодействия беспилотникам", заявили в румынском МИД.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских БПЛА. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
