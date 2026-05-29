В Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В румынском городе Галац беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, в результате возник пожар, пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.В министерстве заявили, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства в ночь на пятницу. В воздух были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.Группа специалистов из министерства обороны, министерства внутренних дел и румынской разведывательной службы проводят расследование на месте падения беспилотника, о его результатах пока ничего не сообщается.Румыния уже "проинформировала своих союзников и генерального секретаря Североатлантического альянса об инциденте с беспилотником в Галаце", запросив "меры по ускорению передачи стране средств противодействия беспилотникам", заявили в румынском МИД.Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских БПЛА. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.

