В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч - РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T09:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму работодатели могут получить до 200 тысяч рублей за оснащение рабочего места для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в Отделении Соцфонда РФ по Крыму.Субсидия полагается за оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Для получения выплаты, работодатель должен создать рабочее место с нуля или доработать, пояснили в Соцфонде.С начала 2026 года уже двое крымских работодателей уже воспользовались данной мерой поддержки. Отмечается, что компенсации подлежат расходы на приобретение основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Возместить можно и затраты на монтаж и установку оборудования.Для получения компенсации необходимо подать заявление в Центр занятости населения в течение трех месяцев со дня заключения трудового договора. Трудоустройство должно быть оформлено не менее чем на девять месяцев. К заявлению также надо приложить документы, которые подтвердят расходы на оборудование рабочего места. При отсутствии замечаний работодателя включают в реестр получателей субсидии, а деньги перечисляются в течение 10 рабочих дней.Ранее в Соцфонде пояснили, как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью.

