https://crimea.ria.ru/20260529/v-krymu-vvodyat-limit-na-benzin-ai-95-1156455492.html

В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки

В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки - РИА Новости Крым, 29.05.2026

В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки

В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T21:17

2026-05-29T21:17

2026-05-29T21:57

крым

сергей аксенов

бензин

топливо

топливо в крыму

новости крыма

срочные новости крыма

минтопэнерго крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871337_0:51:1618:961_1920x0_80_0_0_35159269e84f76b28f0713026dd9197e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Адреса заправок, на которых топливо имеется в наличии, размещены на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым. "Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил Аксенов.В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС, поставки топлива ожидаются в течение дня. По его словам, правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260528/chto-proiskhodit-s-benzinom-v-krymu---otvet-mintopenergo-1156402477.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, бензин, топливо, топливо в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, минтопэнерго крыма