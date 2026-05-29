В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки - РИА Новости Крым, 29.05.2026
В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки
2026-05-29T21:57
21:17 29.05.2026 (обновлено: 21:57 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с 30 мая вводится лимит на продажу бензина марки Аи-95. Продавать топливо будут до 20 литров в одни руки один раз в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки", - написал он в МАКС.
Адреса заправок, на которых топливо имеется в наличии, размещены на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым.
"Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил Аксенов.
В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС, поставки топлива ожидаются в течение дня. По его словам, правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.
По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
