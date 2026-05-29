В Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле Бастрыкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.
Со слов заявительницы, в 2016 году ей предоставили квартиру в доме в селе Долинное Бахчисарайского района. Женщина пожаловалась на то, что инженерные системы и напольные покрытия в квартире находятся в непригодном состоянии, централизованное отопление и газоснабжение отсутствуют.
В связи с этим женщина, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, вынуждена арендовать другое жилье за свой счет. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело, но впоследствии данное процессуальное решение было отменено надзорным органом.
В целях защиты прав сироты региональный главк СК вновь возбудил уголовное дело.
Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах к реализации права сироты на благоустроенное жилое помещение.
