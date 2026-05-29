https://crimea.ria.ru/20260529/v-krymu-na-sotsialnuyu-sferu-vydelili-47-mlrd-rubley-s-nachala-goda-1156435782.html

В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года

В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года - РИА Новости Крым, 29.05.2026

В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года

В Крыму с начала года на социальную сферу, включая образование и здравоохранение, выделено около 47 миллиардов рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T09:51

2026-05-29T09:51

2026-05-29T09:51

крым

сергей аксенов

соцвыплаты

соцзащита

бюджет

бюджет крыма

экономика

экономика крыма

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на социальную сферу, включая образование и здравоохранение, выделено около 47 миллиардов рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На образование выделено свыше 18 млрд рублей – на 22% больше, чем годом ранее, уточнил глава РК. При этом 71% указанных средств ушел напрямую в муниципалитеты, на зарплаты педагогов и нужды школ. Отдельно профинансированы премии за классное руководство и бесплатное горячее питание для учеников младших классов.Расходы на социальную политику составили 12,3 млрд рублей. Значительная часть этой суммы направлена на поддержку семей с детьми и помощь льготным категориям граждан.На развитие культуры, спорта, а также на молодежную политику, по словам главы республики, из бюджета выделено в общей сложности 2,3 млрд рублей. При этом объемы финансирования отрасли культуры увеличены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 18%. Более 110 млн рублей составили расходы на массовый спорт, почти 200 млн рублей – на молодежные проекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым достиг пика социально-экономического роста – Константинов В приоритете соцрасходы: в Севастополе обсудили исполнение бюджета В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, соцвыплаты, соцзащита, бюджет, бюджет крыма, экономика, экономика крыма, новости крыма