Три беспилотника сбили над Севастополем - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Три беспилотника сбили над Севастополем
Над Севастополем утром в пятницу военные сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T08:24
2026-05-29T08:29
Три беспилотника сбили над Севастополем

Над Севастополем отразили воздушную атаку – уничтожено три беспилотника

08:24 29.05.2026 (обновлено: 08:29 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Над Севастополем утром в пятницу военные сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в 7.47. Опасность воздушной атаки сохранялась 20 минут.
"В Севастополе военные отразили утреннюю атаку ВСУ. Сбито три БПЛА в районе Северной стороны над морем", - написал он в МАКС.
По данным главы региона, гражданские объекты при ударах противника не пострадали.
Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.
