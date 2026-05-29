Три беспилотника сбили над Севастополем

Над Севастополем утром в пятницу военные сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Над Севастополем утром в пятницу военные сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 7.47. Опасность воздушной атаки сохранялась 20 минут.По данным главы региона, гражданские объекты при ударах противника не пострадали.Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.

