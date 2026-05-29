Трехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Трехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра
Палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавра, напоминающего цаплю, который обитал на юге Патагонии в Аргентине. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T21:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавра, напоминающего цаплю, который обитал на юге Патагонии в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology.
Новый вид получил название Kank australis. Ученые обнаружили его останки недалеко от города Эль-Калафате в южной провинции Санта-Крус. Были найдены в том числе зубы, позвонки и кости пальцев.
"Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину", - отмечают ученые.
Как пояснил палеонтолог Матиас Мотта из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе, название рода нового ящера отдает дань уважения мифу коренного народа теуэльче из Патагонии.
"Канк - это отсылка к древнему гигантскому нанду, чьи мощные шаги оставили след от пальцев на небе, сформировав созвездие Чойолс, известное европейцам как Южный Крест. Это созвездие указывает на самый южный регион планеты, где и был обнаружен динозавр", - рассказал ученый.
Видовое определение australis, что означает "южный", также указывает на широту, где была сделана находка.
