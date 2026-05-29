Трехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра - РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T21:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавра, напоминающего цаплю, который обитал на юге Патагонии в Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology.Новый вид получил название Kank australis. Ученые обнаружили его останки недалеко от города Эль-Калафате в южной провинции Санта-Крус. Были найдены в том числе зубы, позвонки и кости пальцев.Как пояснил палеонтолог Матиас Мотта из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе, название рода нового ящера отдает дань уважения мифу коренного народа теуэльче из Патагонии.Видовое определение australis, что означает "южный", также указывает на широту, где была сделана находка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

