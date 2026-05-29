Рейтинг@Mail.ru
Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/tovarnye-potoki-mezhdu-stranami-eaes-dostigli-95-milliardov-dollarov-1156444941.html
Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов
Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов
Товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T13:53
2026-05-29T13:53
владимир путин (политик)
россия
еаэс
экономика
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане.Путин также указал, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер. Суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства – на 4,6%, строительства – на 4,2%.Президент РФ добавил, что в рамках ЕАЭС последовательно ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/eaes-uspeshno-funktsioniruet-i-prodolzhaet-razvivatsya--putin-1156444203.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, еаэс, экономика, политика, внешняя политика, новости
Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов

Товарные потоки между странами ЕАЭС в 2025 году достигли 95 млрд долларов – Путин

13:53 29.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане.
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", - сказал российский лидер.
Путин также указал, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер. Суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства – на 4,6%, строительства – на 4,2%.
Президент РФ добавил, что в рамках ЕАЭС последовательно ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования.
"Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - отметил глава государства.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
13:41
ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияЕАЭСЭкономикаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Зеленского хотят лишить высшего ордена Польши из-за героизации УПА*
14:18Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС
14:06В Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле Бастрыкина
13:53Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов
13:49Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
13:41ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин
13:36ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека
13:28Водитель питбайка без прав въехал в Lexus и упал под колеса иномарки
13:18Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Казахстане
13:03Запрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк
12:53Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление
12:45Новости СВО: что произошло на фронте за неделю
12:36Ремонт набережной Алушты отстает от графика
12:27Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:22Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела
12:16Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО
12:09На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги
12:04Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре
11:51Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
11:34Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину
Лента новостейМолния