Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов

Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T13:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане.Путин также указал, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер. Суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства – на 4,6%, строительства – на 4,2%.Президент РФ добавил, что в рамках ЕАЭС последовательно ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

