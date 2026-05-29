Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы

Украинский суд заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы и лишил прав на песни

16:21 29.05.2026 (обновлено: 16:23 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.

"Винницкий городской суд назначил ей (Повалий – ред.) наказание в виде 12 лет заключения, запрета на определенные должности сроком на 15 лет и конфискацию всего имущества в доход государства", - говорится в сообщении.

Также суд передал государству имущественные права на музыкальные произведения певицы.
Уголовное дело против Таисии Повалий на Украине было возбуждено в начале 2024 года. Артистку обвинили в "коллаборационизме", "публичных призывах к агрессивной войне" и "оправдании" специальной военной операции.
Также Повалий обвинили в "распространении антиукраинских нарративов", "системной поддержке" России и "участии в пропагандистских мероприятиях".
Таисия Повалий – уроженка Киевской области. Долгое время жила и выступала на Украине, ей было присвоено звание народной артистки страны. Была депутатом Верховной рады от Партии регионов. В 2022 году артистка переехала в Россию.
В конце апреля этого года Повалий выступила в Крыму с концертами. Она поблагодарила крымскую публику и восхитилась теплым приемом со стороны жителей полуострова.
Певица также отметила, что жители Крыма в 2014 году сделали смелый и правильный выбор в пользу России.
