Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы

2026-05-29T16:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.Также суд передал государству имущественные права на музыкальные произведения певицы.Уголовное дело против Таисии Повалий на Украине было возбуждено в начале 2024 года. Артистку обвинили в "коллаборационизме", "публичных призывах к агрессивной войне" и "оправдании" специальной военной операции.Также Повалий обвинили в "распространении антиукраинских нарративов", "системной поддержке" России и "участии в пропагандистских мероприятиях".Таисия Повалий – уроженка Киевской области. Долгое время жила и выступала на Украине, ей было присвоено звание народной артистки страны. Была депутатом Верховной рады от Партии регионов. В 2022 году артистка переехала в Россию.В конце апреля этого года Повалий выступила в Крыму с концертами. Она поблагодарила крымскую публику и восхитилась теплым приемом со стороны жителей полуострова.Певица также отметила, что жители Крыма в 2014 году сделали смелый и правильный выбор в пользу России.

