https://crimea.ria.ru/20260529/sud-na-ukraine-prigovoril-taisiyu-povaliy-k-12-godam-tyurmy-1156449068.html
Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Telegram-канал офиса... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T16:21
2026-05-29T16:21
2026-05-29T16:23
украина
в мире
суд
таисия повалий
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155466524_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2ba219488459c51ed36b0e5bfcaae517.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.Также суд передал государству имущественные права на музыкальные произведения певицы.Уголовное дело против Таисии Повалий на Украине было возбуждено в начале 2024 года. Артистку обвинили в "коллаборационизме", "публичных призывах к агрессивной войне" и "оправдании" специальной военной операции.Также Повалий обвинили в "распространении антиукраинских нарративов", "системной поддержке" России и "участии в пропагандистских мероприятиях".Таисия Повалий – уроженка Киевской области. Долгое время жила и выступала на Украине, ей было присвоено звание народной артистки страны. Была депутатом Верховной рады от Партии регионов. В 2022 году артистка переехала в Россию.В конце апреля этого года Повалий выступила в Крыму с концертами. Она поблагодарила крымскую публику и восхитилась теплым приемом со стороны жителей полуострова.Певица также отметила, что жители Крыма в 2014 году сделали смелый и правильный выбор в пользу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боженька меня взял и вывез": Таисия Повалий о своем спасении в РоссииПевице Таисии Повалий не дали спеть в Киеве из-за КрымаКиев возбудил уголовные дела против 23 российских артистов из-за Крыма
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/17/1155466524_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90b215e8bb189d330049f4a8b4c703c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, суд, таисия повалий, новости
Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
Украинский суд заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы и лишил прав на песни
16:21 29.05.2026 (обновлено: 16:23 29.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.
"Винницкий городской суд назначил ей (Повалий – ред.) наказание в виде 12 лет заключения, запрета на определенные должности сроком на 15 лет и конфискацию всего имущества в доход государства", - говорится в сообщении.
Также суд передал государству имущественные права на музыкальные произведения певицы.
Уголовное дело против Таисии Повалий на Украине было возбуждено в начале 2024 года. Артистку обвинили в "коллаборационизме", "публичных призывах к агрессивной войне" и "оправдании" специальной военной операции.
Также Повалий обвинили в "распространении антиукраинских нарративов", "системной поддержке" России и "участии в пропагандистских мероприятиях".
Таисия Повалий – уроженка Киевской области. Долгое время жила и выступала на Украине, ей было присвоено звание народной артистки страны. Была депутатом Верховной рады от Партии регионов. В 2022 году артистка переехала в Россию.
В конце апреля этого года Повалий выступила в Крыму
с концертами. Она поблагодарила крымскую публику и восхитилась теплым приемом со стороны жителей полуострова.
Певица также отметила, что жители Крыма в 2014 году сделали смелый и правильный выбор
в пользу России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: