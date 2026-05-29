Спасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляже
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В поселке Новый Свет на юго-восточном побережье Крыма прошла спасательная операция. Мужчине стало плохо во время прогулки на труднодоступном пляже. К нему на помощь спасатели добирались по морю. Об инциденте сообщили в республиканском главке МЧС России.
Сообщение к спасателям поступило в пятницу в 14:20. Инцидент произошел на пляже "Берендей". Мужчине требовалась эвакуация из труднодоступного участка побережья из-за резкого ухудшения самочувствия.
К месту прибыла дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и сотрудник скорой медицинской помощи.
"Прибыв и оценив ситуацию, спасателями было принято решение эвакуировать туриста на плавсредстве. Сотрудники ведомства совместно с медработником транспортировали мужчину в спасательную моторную лодку и оперативно доставили его к причалу пгт Новый Свет, где передали в карету "скорой", - отметили спасатели.
Ранее в пятницу туристку с травмой ноги спасли в Судаке. Женщина оступилась во время подъема на мыс Алчак по сыпучему склону.