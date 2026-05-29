Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление
Бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС Севастополя, поставки топлива ожидаются в течение дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС Севастополя, поставки топлива ожидаются в течение дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев отметил, что правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Севастополе временно нет бензина Аи-95 и Аи-92 – Развожаев

12:53 29.05.2026 (обновлено: 12:58 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС Севастополя, поставки топлива ожидаются в течение дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сохраняются логистические сложности, причины которых известны… Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет Аи-92 и Аи-95. Ожидаем в течение дня поставок топлива", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Развожаев отметил, что правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки.
Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.
По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Что происходит с бензином в Крыму - ответ Минтопэнерго
 
