https://crimea.ria.ru/20260529/situatsiya-s-benzinom-v-sevastopole-gubernator-sdelal-zayavlenie-1156441932.html

Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление

Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление

Бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС Севастополя, поставки топлива ожидаются в течение дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T12:53

2026-05-29T12:53

2026-05-29T12:58

севастополь

михаил развожаев

топливо

топливо в крыму

новости севастополя

бензин

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110946/35/1109463587_0:89:3152:1861_1920x0_80_0_0_74cd2c2f38698d9995e8322dc2932c79.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 временно отсутствует на АЗС Севастополя, поставки топлива ожидаются в течение дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Развожаев отметил, что правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечался недостаток различных марок топлива на заправках различных фирм, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260528/chto-proiskhodit-s-benzinom-v-krymu---otvet-mintopenergo-1156402477.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, бензин, новости крыма, крым