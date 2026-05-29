Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
В США вследствие военной кампании против Ирана нынешние экономические показатели оказались самыми плачевными за последние четыре года. В частности, уровень... РИА Новости Крым, 29.05.2026
Сбережения американцев сократились вдвое из-за войны в Иране – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В США вследствие военной кампании против Ирана нынешние экономические показатели оказались самыми плачевными за последние четыре года. В частности, уровень личных сбережений американцев сократился вдвое. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.
"Нынешние показатели - самые плачевные за последние четыре года. Хуже было только в самый разгар "байденфляции" летом 2022 года, когда рост цен в США превышал 9%", - отметил эксперт.
Сейчас официальный уровень долларовой инфляции приблизился к 4%, однако выросшие вдвое цены на топливо очень болезненно сказываются на финансовом состоянии американцев, указал аналитик.
Личный процент сбережений жителей США в апреле обрушился до 2,6%. Именно столько люди могут откладывать в копилку из своих доходов. Год назад этот показатель был в два раза выше - 5,5%. При этом долги американцев по кредитным картам превысили 1,25 триллионов долларов, они подскочили на 63% с периода пандемии. Ставки по кредиткам достигают рекордных 23%.
По мнению Дудакова, последствия войны на Ближнем Востоке будут проявляться еще много месяцев, даже если завтра удастся договориться об открытии Ормузского пролива.
Так, из-за дефицита удобрений и роста цен на дизтопливо, что стало следствием войны в Иране, урожай зерновых в этом сезоне обещает стать минимальным с 1919 года. Это проявится в виде роста цен на продукты осенью, убежден Дудаков.
Как указал политолог, в опросах две трети американцев называют ситуацию в экономике США плачевной.
