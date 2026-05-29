Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США

2026-05-29T20:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В США вследствие военной кампании против Ирана нынешние экономические показатели оказались самыми плачевными за последние четыре года. В частности, уровень личных сбережений американцев сократился вдвое. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.Сейчас официальный уровень долларовой инфляции приблизился к 4%, однако выросшие вдвое цены на топливо очень болезненно сказываются на финансовом состоянии американцев, указал аналитик.По мнению Дудакова, последствия войны на Ближнем Востоке будут проявляться еще много месяцев, даже если завтра удастся договориться об открытии Ормузского пролива.Так, из-за дефицита удобрений и роста цен на дизтопливо, что стало следствием войны в Иране, урожай зерновых в этом сезоне обещает стать минимальным с 1919 года. Это проявится в виде роста цен на продукты осенью, убежден Дудаков.Как указал политолог, в опросах две трети американцев называют ситуацию в экономике США плачевной.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение Когда на Ближнем Востоке создадут "исламское НАТО" в противовес США Трамп заявил о продолжении морской блокады Ирана

