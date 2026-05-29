Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - в городе включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T23:08
2026-05-29T23:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога - в городе включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.Военные утром в пятницу отразили воздушную атаку на Севастополь, уничтожив три вражеских БПЛА. Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

23:08 29.05.2026 (обновлено: 23:11 29.05.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога - в городе включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.
Военные утром в пятницу отразили воздушную атаку на Севастополь, уничтожив три вражеских БПЛА.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале в МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
