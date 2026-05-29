Румыния закрывает российское генконсульство после инцидента с БПЛА

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T15:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами."Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, консульство будет закрыто", - приводит РИА Новости слова Дана.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце.По словам Захаровой, ответные меры Москвы в связи с решением Бухареста не заставят себя ждать.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с БПЛА в Румынии, заявил, что прежде всего надо разобраться, чей это беспилотник.Медведев подчеркнул, что граждане государств ЕС "как население воюющих стран не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований".Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

