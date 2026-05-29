Рейтинг@Mail.ru
Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/rossiya-nanesla-udary-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-1156441298.html
Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено
Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T12:27
2026-05-29T12:31
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
удары по украине
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124329734_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_bd818f0d61c29ce74b4a37e6b9a90099.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в оборонном ведомстве.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины,️ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ,️ авиабазы,️ цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов,.также разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124329734_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_c510df8e96fc436e3a02461414a10717.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, украина
Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено

Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по Украине

12:27 29.05.2026 (обновлено: 12:31 29.05.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, уточнили в оборонном ведомстве.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины,️ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ,️ авиабазы,️ цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов,.
также разбиты пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУУдары по УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Зеленского хотят лишить высшего ордена Польши из-за героизации УПА*
14:18Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС
14:06В Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле Бастрыкина
13:53Товарные потоки между странами ЕАЭС достигли 95 миллиардов долларов
13:49Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
13:41ЕАЭС успешно функционирует и продолжает развиваться – Путин
13:36ВСУ бьют по жилым домам в Запорожской области – погибли два человека
13:28Водитель питбайка без прав въехал в Lexus и упал под колеса иномарки
13:18Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Казахстане
13:03Запрет на телефоны на заправках: в МЧС опровергли новый фейк
12:53Ситуация с бензином в Севастополе: губернатор сделал заявление
12:45Новости СВО: что произошло на фронте за неделю
12:36Ремонт набережной Алушты отстает от графика
12:27Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:22Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела
12:16Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО
12:09На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги
12:04Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре
11:51Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
11:34Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину
Лента новостейМолния