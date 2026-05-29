Ремонт набережной Алушты отстает от графика
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Работы по капремонту берегоукрепительных сооружений набережной Алушты в районе санаториев "Утес" и "Карасан" общей протяженностью 720 метров отстает от графика. Власти Крыма поручили увеличить количество рабочих и техники на объекте. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк по итогам посещения объекта.

"Фиксируем отставание от графика. Подрядной организации поручено повысить темпы, довести количество рабочих на объекте до 100 человек. Администрации Алушты (поручено) взять на жесткий контроль ход реализации проекта", - написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

По его словам, в настоящее время на объекте ведется устройство железобетонных конструкций подпорных стен, армирование и бетонирование территории, формирование променадной зоны.
Все работы должны быть полностью завершены до конца июня текущего года, подчеркнул крымский премьер.
