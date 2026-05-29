Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Он напомнил, что ранее украинские дроны залетали и в Финляндию, и в Польшу, и в страны Прибалтики. И первая реакция была точно такой же, как сейчас в Румынии: "караул, русские идут, русские бьют!", отметил российский лидер.

