Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
Путин об инциденте с беспилотником в Румынии: украинские дроны залетали в разные страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.
"Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата", - сказал Путин журналистам в Астане.
Он напомнил, что ранее украинские дроны залетали и в Финляндию, и в Польшу, и в страны Прибалтики. И первая реакция была точно такой же, как сейчас в Румынии: "караул, русские идут, русские бьют!", отметил российский лидер.
"Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", - добавил Путин.