Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/putin-prokommentiroval-intsident-s-bpla-v-rumynii-1156453457.html
Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T18:59
2026-05-29T18:59
владимир путин (политик)
россия
румыния
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
безопасность
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156453324_0:197:2962:1863_1920x0_80_0_0_3d0bf18e3680a651b6a49e1d9629273f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Он напомнил, что ранее украинские дроны залетали и в Финляндию, и в Польшу, и в страны Прибалтики. И первая реакция была точно такой же, как сейчас в Румынии: "караул, русские идут, русские бьют!", отметил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
румыния
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156453324_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_5e15abc3edd72e7802eb72ac6db80011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, румыния, беспилотник (бпла, дрон), в мире, безопасность, политика, новости
Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

Путин об инциденте с беспилотником в Румынии: украинские дроны залетали в разные страны

18:59 29.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.
"Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата", - сказал Путин журналистам в Астане.
Он напомнил, что ранее украинские дроны залетали и в Финляндию, и в Польшу, и в страны Прибалтики. И первая реакция была точно такой же, как сейчас в Румынии: "караул, русские идут, русские бьют!", отметил российский лидер.
"Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", - добавил Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияРумынияБеспилотник (БПЛА, дрон)В миреБезопасностьПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
20:06Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
19:56Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
19:49Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
19:38Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
19:20Когда закончится СВО – ответ Путина
19:13Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
18:59Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
18:53Остаться легендой: к 73-летию Александра Абдулова
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
18:20Пожар в порту Темрюка потушили
18:01Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
17:58О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
17:42Электрички в Крыму переходят на летний график
17:27Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
17:14Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
16:59Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:47Переговоры с Тунисом и Сербией: на ЕАЭС одобрили 12 документов
Лента новостейМолния