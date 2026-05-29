Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Казахстане - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Казахстане
Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Казахстане
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном формате, который проходит в пятницу в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.Нынешнее заседание ВЕЭС - первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном формате, который проходит в пятницу в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
После заседания ВЕЭС в узком составе встреча продолжилась в расширенном формате. К ней подключились представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
Нынешнее заседание ВЕЭС - первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.
Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
