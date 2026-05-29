Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда

2026-05-29T19:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан.В ходе общения с журналистами российскому лидеру процитировали слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО.Он также назвал наглой ложью заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией якобы в связи с агрессивными планами Москвы.В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.На этой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.

