https://crimea.ria.ru/20260529/putin-otvetil-na-ugrozy-nato-v-otnoshenii-kaliningrada-1156454770.html
Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T19:56
2026-05-29T19:56
2026-05-29T20:05
владимир путин (политик)
нато
калининград
калининградская область
безопасность
россия
европейский союз (ес)
европа
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129989347_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_add265b4af9cb2d76299d5c3d4f76b6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан.В ходе общения с журналистами российскому лидеру процитировали слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО.Он также назвал наглой ложью заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией якобы в связи с агрессивными планами Москвы.В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.На этой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибельЯдерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала ЕвропаВосточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области
калининград
калининградская область
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129989347_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9050f45dfc347b1ef881e12c69f18e8c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), нато, калининград, калининградская область, безопасность, россия, европейский союз (ес), европа, новости
Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
Путин о возможном нападении НАТО на Калининград:у РФ есть силы сравнять агрессора с землей
19:56 29.05.2026 (обновлено: 20:05 29.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе в Астане по итогам визита в Казахстан.
В ходе общения с журналистами российскому лидеру процитировали слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что у прибалтийских стран НАТО достаточно сил, чтобы уничтожить находящиеся в Калининградской области базы ПВО.
"Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается это сделать", - отреагировал Путин.
Он также назвал наглой ложью заявления европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией якобы в связи с агрессивными планами Москвы.
"Это вранье, это грубая и наглая ложь. У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Как говорил Геббельс в свое время: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такие стандарты внедряют западные политики и СМИ в свою практическую ежедневную практику", - подчеркнул российский лидер.
В конце апреля в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, военные НАТО отработали сценарии морской блокады и захвата
Калининградской области.
На этой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала
и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: