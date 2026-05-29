Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
Кризис на Украине начался с попыток ее присоединения к Евросоюзу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с возможным выходом... РИА Новости Крым, 29.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Кризис на Украине начался с попыток ее присоединения к Евросоюзу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с возможным выходом Армении из Евразийского экономического союза и вступлением ее в ЕС.
"Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили: послушайте, например, фитосанитарные нормы совершенно разные. Это доступ на рынок означает. В России, а значит, и для всех стран ЕврАзЭС, фитосанитарные нормы гораздо более жесткие, чем в Европе", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута.
В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.
"Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении", – указал президент РФ.
Кроме того, неизбежно придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков и повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки для Армении с внутренних российских до уровня стран СНГ.
Также в случае выхода из ЕАЭС армянским гражданам для работы в России нужно будет покупать патенты.
За выходом Еревана из ЕАЭС также последует прекращение признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм, добавил Путин.
"Но продукция сельского хозяйства (Армении – ред.) идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся, может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать", - сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что какие бы решения ни были приняты Арменией, это не испортит гуманитарные связи России с этой страной.
Ранее лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
