Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации

Кризис на Украине начался с попыток ее присоединения к Евросоюзу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с возможным выходом... РИА Новости Крым, 29.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Кризис на Украине начался с попыток ее присоединения к Евросоюзу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с возможным выходом Армении из Евразийского экономического союза и вступлением ее в ЕС.Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута.В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Кроме того, неизбежно придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков и повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки для Армении с внутренних российских до уровня стран СНГ.Также в случае выхода из ЕАЭС армянским гражданам для работы в России нужно будет покупать патенты.За выходом Еревана из ЕАЭС также последует прекращение признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм, добавил Путин.При этом он подчеркнул, что какие бы решения ни были приняты Арменией, это не испортит гуманитарные связи России с этой страной.Ранее лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

