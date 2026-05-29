Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ.По словам Путина, западные медиа – это не средства массовой информации, а "средства массового одурачивания".Российский лидер добавил, что журналистам должно быть стыдно за своих западных коллег, замалчивающих трагедию в Старобельске.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчатьВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненыеНе оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
