Рейтинг@Mail.ru
Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/pozor-i-koshmar-putin-ob-osveschenii-udara-vsu-po-starobelsku-v-evrope-1156454240.html
Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T19:38
2026-05-29T19:38
владимир путин (политик)
россия
европа
европейский союз (ес)
сми
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
теракт
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156278807_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_374d212f5e53c8c273ef1563a39a6532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ.По словам Путина, западные медиа – это не средства массовой информации, а "средства массового одурачивания".Российский лидер добавил, что журналистам должно быть стыдно за своих западных коллег, замалчивающих трагедию в Старобельске.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчатьВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненыеНе оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
https://crimea.ria.ru/20260524/inostrannye-zhurnalisty-smogli-ubeditsya-v-lzhi-zapadnykh-smi-o-starobelske-1156285708.html
россия
европа
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156278807_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a54ea740569c6e0a27b85bf1d99b8586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, европа, европейский союз (ес), сми, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, теракт, новости, новые регионы россии
Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе

Путин назвал позором и кошмаром молчание в европейских СМИ об ударе ВСУ по Старобельску

19:38 29.05.2026
 
© МЧС РоссииНа месте разбора завалов общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
На месте разбора завалов общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ.
"Позор и кошмар. Они (европейские СМИ – ред.) просто обманывают своих граждан. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует", - сказал российский лидер на пресс-подходе в Астане.
По словам Путина, западные медиа – это не средства массовой информации, а "средства массового одурачивания".
Российский лидер добавил, что журналистам должно быть стыдно за своих западных коллег, замалчивающих трагедию в Старобельске.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
Иностранные журналисты посетили Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
24 мая, 14:47
Иностранные журналисты смогли убедиться во лжи западных СМИ о Старобельске
 
Владимир Путин (политик)РоссияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)СМИЛуганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРТерактНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
20:06Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
19:56Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
19:49Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
19:38Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
19:20Когда закончится СВО – ответ Путина
19:13Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
18:59Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
18:53Остаться легендой: к 73-летию Александра Абдулова
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
18:20Пожар в порту Темрюка потушили
18:01Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
17:58О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
17:42Электрички в Крыму переходят на летний график
17:27Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
17:14Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
16:59Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:47Переговоры с Тунисом и Сербией: на ЕАЭС одобрили 12 документов
Лента новостейМолния