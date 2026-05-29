Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе

Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ. РИА Новости Крым, 29.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение удара ВСУ по общежитию в Старобельске в европейскими СМИ.По словам Путина, западные медиа – это не средства массовой информации, а "средства массового одурачивания".Российский лидер добавил, что журналистам должно быть стыдно за своих западных коллег, замалчивающих трагедию в Старобельске.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске. Японским корреспондентам, по ее словам, вовсе запретили освещать атаку на колледж.

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

