Пожар в порту Темрюка потушили
Пожар в морском порту Темрюка, который вспыхнул в результате ночной атаки беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.05.2026
В морском порту Темрюка потушили вспыхнувший после атаки БПЛА пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Пожар в морском порту Темрюка, который вспыхнул в результате ночной атаки беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Пожар в порту произошел в ночь на пятницу из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.
"На территории морского порта в Темрюке ликвидировали возгорание. В тушении участвовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.
Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.
Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.
