Пожар в порту Темрюка потушили

Пожар в морском порту Темрюка, который вспыхнул в результате ночной атаки беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T18:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Пожар в морском порту Темрюка, который вспыхнул в результате ночной атаки беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Пожар в порту произошел в ночь на пятницу из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.Всего за ночь над Крымом и другими регионами России сбили 208 БПЛА.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на регион. По его данным, над девятью районами военные сбили более 80 украинских беспилотников.Утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. За 20 минут над городом и морем военные сбили три беспилотника.

