Поезд в Крым из Таганрога отправился в первый рейс - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Поезд в Крым из Таганрога отправился в первый рейс
Перевозчик возобновил рейсы поезда в Крым из Таганрога. Состав будет курсировать весь курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T14:48
РИА Новости Крым
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, логистика
Поезд Таганрог- Симферополь отправился в первый рейс через Ростов

14:48 29.05.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Перевозчик возобновил рейсы поезда в Крым из Таганрога. Состав будет курсировать весь курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
В первый рейс со станции Таганрог-Пассажирский поезд отправился 29 мая в 10:55. По пути состав будет останавливаться на станции Первомайская в Ростове-на-Дону и прибывать в Симферополь на следующий день в 4:50.
Из Симферополя поезд отправляется в 12:30. Остановку в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный, пригородный вокзал он делает на следующий день в 04:35 – 05:04, прибытие в Таганрог – в 6:15.
В состав включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет курсировать через день.
"Поезд станет хорошим подспорьем для жителей Ростова-на-Дону, которым в дни повышенного спроса бывает сложно купить билеты на проходящие поезда. Кроме того, поезд поможет добраться до Крыма жителям других регионов с пересадкой в Ростове-на-Дону", - отметил перевозчик.
Днем ранее из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения.
