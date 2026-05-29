Поезд в Крым из Таганрога отправился в первый рейс

Перевозчик возобновил рейсы поезда в Крым из Таганрога. Состав будет курсировать весь курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T14:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Перевозчик возобновил рейсы поезда в Крым из Таганрога. Состав будет курсировать весь курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В первый рейс со станции Таганрог-Пассажирский поезд отправился 29 мая в 10:55. По пути состав будет останавливаться на станции Первомайская в Ростове-на-Дону и прибывать в Симферополь на следующий день в 4:50.Из Симферополя поезд отправляется в 12:30. Остановку в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный, пригородный вокзал он делает на следующий день в 04:35 – 05:04, прибытие в Таганрог – в 6:15.В состав включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет курсировать через день.Днем ранее из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения.

