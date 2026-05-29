Под знаком аномального холода: погода на выходные в Крыму

2026-05-29T09:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Финал весны и предстоящие выходные по всей территории русской равнины и в Крыму продет под влиянием аномального холода, спровоцированного обширным североатлантическим циклоном. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По информации синоптика, в пятницу ложбина циклона будет только углубляться, а это значит, что на улучшение метеоусловий рассчитывать не придется."Будет облачно с прояснениями, опять же с неустойчивыми. Пройдут локальные кратковременные ливневые дожди, с 70% вероятностью местами прогремят грозы. В ночные часы температура воздуха составит +6…+11 градусов, а днем в лучшем случае это максимум +13…+18", - обозначил он.Выходные, предупредил Тишковец, также не принесут улучшения метеоусловий."Такая же ситуация, а то даже и похуже ожидается в предстоящие выходные 30 и 31 мая, в субботу и воскресенье. Тыловая часть циклона, ливневые дожди, причем ночью температура воздуха будет +5…+10 градусов, днем не выше +13…+18, может быть даже +12…+17. Особенно холодной будет суббота. В Симферополе столбики термометров даже не сумеют подняться до отметки +15. И все это будет сопровождаться порывистым ветром до 15 метров в секунду", - предупредил эксперт.По его прогнозу финал весны завершится на минорной ноте, и про купальный сезон в таких холодных условиях говорить пока рано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

