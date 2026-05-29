Под знаком аномального холода: погода на выходные в Крыму
2026-05-29T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым.
Финал весны и предстоящие выходные по всей территории русской равнины и в Крыму продет под влиянием аномального холода, спровоцированного обширным североатлантическим циклоном. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Мы находимся в зоне влияния тыловой части гигантского североатлантического циклона, центр которого сейчас обосновался над Республикой Коми. И сюда раз за разом поступают новые порции полярного холода и разрозненных массивов кучево-дождевых облаков, из-за чего температурный режим на 3-8 градусов ниже, чем положено в конце календарной весны", - отметил он.
По информации синоптика, в пятницу ложбина циклона будет только углубляться, а это значит, что на улучшение метеоусловий рассчитывать не придется.
"Будет облачно с прояснениями, опять же с неустойчивыми. Пройдут локальные кратковременные ливневые дожди, с 70% вероятностью местами прогремят грозы. В ночные часы температура воздуха составит +6…+11 градусов, а днем в лучшем случае это максимум +13…+18", - обозначил он.
Выходные, предупредил Тишковец, также не принесут улучшения метеоусловий.
"Такая же ситуация, а то даже и похуже ожидается в предстоящие выходные 30 и 31 мая, в субботу и воскресенье. Тыловая часть циклона, ливневые дожди, причем ночью температура воздуха будет +5…+10 градусов, днем не выше +13…+18, может быть даже +12…+17. Особенно холодной будет суббота. В Симферополе столбики термометров даже не сумеют подняться до отметки +15. И все это будет сопровождаться порывистым ветром до 15 метров в секунду", - предупредил эксперт.
По его прогнозу финал весны завершится на минорной ноте, и про купальный сезон в таких холодных условиях говорить пока рано.
