Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ

В Джанскойском районе Крыма водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом и грузовиком. Об этом сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T15:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Джанскойском районе Крыма водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом и грузовиком. Об этом сообщает МВД по Крыму.Авария произошла в субботу около 12:30 на трассе Новороссия. По данным правоохранителей, 68-летний водитель автомобиля Toyota Hiace по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ". После удара легковой автомобиль отбросило в "КамАЗ", который ехал в попутном направлении.На месте аварии работают правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

