Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ
Ситуация на дорогах Крыма
Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ
2026-05-29T15:42
2026-05-29T15:52
Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ

В Крыму водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом и КамАЗом

15:42 29.05.2026 (обновлено: 15:52 29.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Джанскойском районе Крыма водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом и грузовиком. Об этом сообщает МВД по Крыму.
Авария произошла в субботу около 12:30 на трассе Новороссия. По данным правоохранителей, 68-летний водитель автомобиля Toyota Hiace по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ". После удара легковой автомобиль отбросило в "КамАЗ", который ехал в попутном направлении.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля смертельно травмирован, водитель автобуса "БАЗ" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.
На месте аварии работают правоохранительные органы. Причины случившегося выясняются.
Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
