Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Европа на данный момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в урегулировании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, в данный момент Европа "перебирает" кандидатуры среди тех, кто может начать диалог с Россией."И сам этот факт положительный. И, конечно, его нужно приветствовать, потому что ведь самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя, в том, чтобы полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией. И, собственно, в этом, наверное, кроется самая главная первопричина того тупика в отношениях, в который мы зашли с европейцами", - сказал пресс-секретарь российского лидера.При этом со стороны Европы "пока никто ничего не предлагает", добавил Песков.
Европа воюет на стороне Украины и не может быть посредником в переговорах – Кремль
"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак", – сказал представитель Кремля, комментарий которого транслировал телеканал "Россия 24".
