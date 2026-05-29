Рейтинг@Mail.ru
Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/pochemu-evropa-ne-mozhet-byt-posrednikom-v-peregovorakh-po-ukraine-1156436903.html
Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине
Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине
Европа на данный момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в урегулировании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T10:26
2026-05-29T10:26
кремль
дмитрий песков
россия
украина
европа
переговоры
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Европа на данный момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в урегулировании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, в данный момент Европа "перебирает" кандидатуры среди тех, кто может начать диалог с Россией."И сам этот факт положительный. И, конечно, его нужно приветствовать, потому что ведь самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя, в том, чтобы полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией. И, собственно, в этом, наверное, кроется самая главная первопричина того тупика в отношениях, в который мы зашли с европейцами", - сказал пресс-секретарь российского лидера.При этом со стороны Европы "пока никто ничего не предлагает", добавил Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
россия
украина
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, россия, украина, европа, переговоры, политика, внешняя политика, новости, новости сво
Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине

Европа воюет на стороне Украины и не может быть посредником в переговорах – Кремль

10:26 29.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Европа на данный момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в урегулировании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак", – сказал представитель Кремля, комментарий которого транслировал телеканал "Россия 24".
По словам Пескова, в данный момент Европа "перебирает" кандидатуры среди тех, кто может начать диалог с Россией.
"И сам этот факт положительный. И, конечно, его нужно приветствовать, потому что ведь самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя, в том, чтобы полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией. И, собственно, в этом, наверное, кроется самая главная первопричина того тупика в отношениях, в который мы зашли с европейцами", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
При этом со стороны Европы "пока никто ничего не предлагает", добавил Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине
В ООН оценили переговорный процесс по Украине и перспективы мира
 
КремльДмитрий ПесковРоссияУкраинаЕвропаПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Россия нанесла удары возмездия по Украине: что уничтожено
12:22Крымчанина будут судить за убийство жены и сокрытие тела
12:16Армия России освободила четыре населенных пункта в зоне СВО
12:09На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги
12:04Крымчанин осужден за убийство брата в пьяной ссоре
11:51Когда в Севастополе достроят инфекционно-диагностическую лабораторию
11:34Избил и украл кроссовки: в Ялте пьяный парень ограбил мужчину
11:19В Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байках
11:06Четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Москве
10:54Евразийский экономический союз в цифрах - инфографика
10:36Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух
10:26Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине
10:16Неадекватный водитель иномарки слетел с дороги в жилой дом на Кубани
10:08В Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое
10:00Агент СБУ планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске
09:51В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
09:36В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
09:19Под знаком аномального холода: погода на выходные в Крыму
08:59Били по химзаводу и ТЭК: один человек погиб и двое ранены при атаке на Волгоград
08:41Морской порт горит в Темрюке после атаки ВСУ
Лента новостейМолния