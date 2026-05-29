Почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине

Европа на данный момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в урегулировании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T10:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Европа на данный момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в урегулировании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, в данный момент Европа "перебирает" кандидатуры среди тех, кто может начать диалог с Россией."И сам этот факт положительный. И, конечно, его нужно приветствовать, потому что ведь самая большая глупость, которую делают европейцы и люди из Брюсселя, в том, чтобы полностью отказаться от какого-либо диалога с Россией. И, собственно, в этом, наверное, кроется самая главная первопричина того тупика в отношениях, в который мы зашли с европейцами", - сказал пресс-секретарь российского лидера.При этом со стороны Европы "пока никто ничего не предлагает", добавил Песков.

кремль, дмитрий песков, россия, украина, европа, переговоры, политика, внешняя политика, новости, новости сво