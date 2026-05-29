Переговоры с Турисом и Сербией: главы стран ЕАЭС одобрили 12 документов - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Участники саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане подписали пакет документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического... РИА Новости Крым, 29.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Участники саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане подписали пакет документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Соответствующая информация опубликована на сайте Евразийской экономической комиссии.В частности, лидеры стран ЕАЭС приняли решение начать переговоры о внесении изменений в действующее Соглашение о зоне свободной торговли между членами ЕАЭС и Сербией. "Проведение переговоров связано с необходимостью урегулировать сложности с подтверждением соблюдения так называемого условия "прямой поставки товаров", выполнение которого является обязательным для получения тарифных преференций в рамках указанного Соглашения", - отмечается в публикации.Также поддержано предложение о начале переговоров с Тунисом по заключению соглашения о свободной торговле.Кроме того, приняты изменения в ранее утвержденные решения и распоряжения, касающиеся унификации законодательств в сферах испытания сортов и семеноводства сельхозрастений, а также регулирования деятельности субъектов естественных монополий.Также подписан документ, согласно которому ввозные таможенные пошлины, уплаченные казахстанскими импортерами при ввозе товаров в рамках заключенных с инвесторами до 1 июля 2010 года контрактов на недропользование и соглашений о разделе продукции, не будут распределяться между государствами Союза.Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе встречи лидеры заслушали несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.

