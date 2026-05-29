https://crimea.ria.ru/20260529/paromy-i-katera-v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-1156447125.html
Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
Приостановленные из-за непогоды рейсы морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T15:23
2026-05-29T15:23
2026-05-29T15:24
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141431083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_331e083ae1eda99c124346526b37cb01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Приостановленные из-за непогоды рейсы морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Паромы и катера приостановили работу в пятницу из-за непогоды. До этого рейд был закрыт в 7:38. Ограничения действовали почти час. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Военные сбили три БПЛА.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141431083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0a58c932d405042121fdae7ebb605fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
В Севастополе открывают рейд
15:23 29.05.2026 (обновлено: 15:24 29.05.2026)