Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
Приостановленные из-за непогоды рейсы морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.05.2026
15:23 29.05.2026 (обновлено: 15:24 29.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Приостановленные из-за непогоды рейсы морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Паромы и катера приостановили работу в пятницу из-за непогоды. До этого рейд был закрыт в 7:38. Ограничения действовали почти час. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Военные сбили три БПЛА.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение. Паром и катера на линии "Радиогорка - Артбухта" возобновляют работу с 15:30", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
