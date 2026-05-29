Остаться легендой: к 73-летию Александра Абдулова

Его любили. Очень. Зрители, женщины, друзья. Не влюбиться невозможно: талантливый, красивый, дерзкий. РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T18:53

Его любили. Очень. Зрители, женщины, друзья. Не влюбиться невозможно: талантливый, красивый, дерзкий."Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Длину ее рассчитывает Бог, а вот какой она будет ширины – это от тебя зависит...", – это из его последнего интервью.Или так: "Хочу остаться легендой!"И остался. Навсегда.29 мая 2026-го ему исполнилось бы семьдесят три. К юбилею Народного артиста РСФСР Александра Абдулова РИА Новости Крым вспоминает яркие роли гениального актера.Медведь на лошадиОна – прекрасная принцесса. Он – влюбленный заколдованный медведь. Все это "нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно"… Словом, "Обыкновенное чудо" (1978), где в главных ролях блестящие Янковский, Купченко, Леонов, Соломин, Миронов… а в самых главных – двадцатитрехлетняя Симонова и двадцатипятилетний Абдулов, которого (теперь уже трудно представить!) могло вообще не быть в этой потрясающей картине.На роль Медведя режиссер Марк Захаров очень хотел взять Александра Збруева. Но что-то не срослось. И были длинные поиски и многочисленные пробы. И вот, звонок с предложением, на которое Абдулов ответит так:"Эта фраза, признаюсь, добавила мне спортивного азарта, и в результате Александр Абдулов сыграл, по-моему, важную для него роль", – напишет позже Марк Анатольевич.Захаров сразу предупредит: в картине много трюков. "Эка невидаль", – подумает Абдулов и станет фехтовать и скакать на лошади, хотя ни разу раньше этого не делал. В одной из сцен выпрыгнет из седла, схватится за арку над головой, забудет вытащить ноги из стремян, и лошадь протащит его по земле несколько метров…Писали, что после этого он чувствовал себя заправским всадником и в других картинах тоже всегда скакал сам. Эту же вспоминал с благодарностью: Именно после роли Медведя Абдулова узнала и полюбила вся страна.Новогодние Иванушка и Аленушка"Верить в себя. Ну, этого у меня – хоть отбавляй… Не видеть препятствий. Чихать я хотел на все препятствия!" – так мог бы сказать сам Абдулов – это на него похоже.Но эти слова произносит его киношный персонаж Иванушка, который приезжает в Научный универсальный институт необыкновенных услуг (НУИНУ), чтобы спасти свою заколдованную невесту Аленушку."Така любовь": 15 лет со дня смерти Людмилы ГурченкоНа роль Ивана в "Чародеи" пробовались Янковский, Костолевский, Боярский, Басилашвили... "Все не то", - режиссер Бромберг хочет видеть Абдулова. Но телевизионное начальство не согласно, и Бромберг начинает снимать картину вообще без Иванушки.На лихой тройке под песню "Три белых коня" мчится дублер (Сергей Проханов). Потом Абдулова все же утвердят, его крупные планы вмонтируют.Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актераКстати, Абдулов снимался в картине исключительно по ночам: уже известный и востребованный актер, на момент съемок в "Чародеях" в 1982 году, он одновременно работал еще в четырех картинах.Провинциалка Муравьева и москвич Абдулов"Карнавал" тоже выходит в прокат в 1982-ом. На роль московского красавчика Никиты режиссер Татьяна Лиознова утверждает Абдулова без проб. Ну, кто еще тогда мог сыграть возлюбленного Нины (героиня Ирины Муравьевой), чтобы от него сходила с ума вся женская половина страны?Успех был ошеломительным. Картина моментально ворвалась в лидеры советского проката – только за первый год ее посмотрели 30,4 млн зрителей. Главный музыкальный хит "Позвони мне, позвони!" звучал "из всех утюгов". Все праздновали успех.Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой >>А над Абдуловым долго еще подшучивали друзья и коллеги. Подходили, и взволнованным голосом сообщали: "Муравьева просила срочно перезвонить". Поначалу Абдулов верил и бежал к телефону.Формула ЗахароваГде-то в середине 2000-х в одном из социологических опросов россияне называли самые любимые крылатые фразы отечественного кино. Второй по популярности оказалась фраза "Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь?". И еще одна, попавшая в этот список – "Хочешь большой и чистой любви? Приходи вечером на сеновал". Конечно, вы знаете, откуда это.Еще один шедевр Марка Захарова "Формула любви" вышел в 1984-ом. Здесь великолепны все – Мгалоблишвили, Валюшкина, Броневой, Пельтцер, Захарова… Но самая искрометная парочка – Абдулов и Фарада. "Неаполитанская песня" в их исполнении неподражаема. Зрители в восторге – "И сия пучина поглотила ея в один момент".Эту песню придумал композитор Геннадий Гладков. Попросил знакомую с иняза зарифмовать несколько итальянских слов и положил их на музыку. В переводе получилось следующее:Одно, одно, одно, один момент.Одно, одно, одно, одно чувство.Одно, одно, одно, один комплимент.И проклятье, проклятье, проклятье…Англия в Крыму"Десять негритят" (1984) – первый советский триллер. И сразу успех. 35 млн билетов продано за первый год проката. Зрители – в "мурашках". Критики называют картину лучшей в мире экранизацией произведения Агаты Кристи. Еще бы! В кадре снова сплошные звезды: Друбич, Кайдановский, Жаров, Зельдин, Абдулов…Четыре шедевра великого режиссера: "неклассический" классик БорткоРежиссер Говорухин выбирает ноябрьский Крым и превращает полуостров в стопроцентную старую Англию. "Ласточкино гнездо" в кадре перевоплощается в особняк мистера Оуэна. Часть интерьерных эпизодов снимают в алупкинском Воронцовском дворце, в том числе мрачный каминный зал, где танцуют два нераскаявшихся детоубийцы – Энтони Марстон и красотка Клейторн.Она – восхитительная Татьяна Друбич. Он – потрясающий Александр Абдулов. Говорят, артист немножко обиделся на Говорухина за роль Марстона, которого убивают первым. Но играть все же согласился. После окончания съемок он ошарашил директора картины вопросом: так кто же все-таки убийца? Оказывается, Абдулов дочитал сценарий только до того момента, когда убивают его героя.Красавчик и сердцеед Володя Смирнов в "Самой обаятельной и привлекательной", обворожительный злодей Генрих Рамкопф в "Том самом Мюнхгаузене", двойной агент Лядащев в "Гардемаринах", талантливый кооператор Сергей Ненашев в детективе "Гений" – всего более сотни ролей… Одна из самых любимых самим Абдуловым – Коровьев в "Мастере и Маргарите" Владимира Бортко: "Я - идеальный Коровьев! Чародей, маг, виртуоз, профессионал, мозги, мотор и юмор".Да. Все это о нем. Легенда отечественного кинематографа. Навсегда.

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

