Остаться легендой: к 73-летию Александра Абдулова
Его любили. Очень. Зрители, женщины, друзья. Не влюбиться невозможно: талантливый, красивый, дерзкий. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T18:53
Его любили. Очень. Зрители, женщины, друзья. Не влюбиться невозможно: талантливый, красивый, дерзкий.
"Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Длину ее рассчитывает Бог, а вот какой она будет ширины – это от тебя зависит...", – это из его последнего интервью.
Или так: "Хочу остаться легендой!"
29 мая 2026-го ему исполнилось бы семьдесят три. К юбилею Народного артиста РСФСР Александра Абдулова РИА Новости Крым
вспоминает яркие роли гениального актера.
Медведь на лошади
Она – прекрасная принцесса. Он – влюбленный заколдованный медведь. Все это "нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно"… Словом, "Обыкновенное чудо" (1978), где в главных ролях блестящие Янковский, Купченко, Леонов, Соломин, Миронов… а в самых главных – двадцатитрехлетняя Симонова и двадцатипятилетний Абдулов, которого (теперь уже трудно представить!) могло вообще не быть в этой потрясающей картине.
На роль Медведя режиссер Марк Захаров очень хотел взять Александра Збруева. Но что-то не срослось. И были длинные поиски и многочисленные пробы. И вот, звонок с предложением, на которое Абдулов ответит так:
"С удовольствием, потому что все равно пробуюсь всегда я, а снимается потом Костолевский".
"Эта фраза, признаюсь, добавила мне спортивного азарта, и в результате Александр Абдулов сыграл, по-моему, важную для него роль", – напишет позже Марк Анатольевич.
Захаров сразу предупредит: в картине много трюков. "Эка невидаль", – подумает Абдулов и станет фехтовать и скакать на лошади, хотя ни разу раньше этого не делал. В одной из сцен выпрыгнет из седла, схватится за арку над головой, забудет вытащить ноги из стремян, и лошадь протащит его по земле несколько метров…
Писали, что после этого он чувствовал себя заправским всадником и в других картинах тоже всегда скакал сам. Эту же вспоминал с благодарностью:
"Дикое количество удивительных актеров… И то, что я не потонул в этом потоке, – их заслуга. Они меня, наверное, просто пожалели. А могли бы "растащить одеяло" в разные стороны, и я бы оказался на дне. Но эта команда помогала мне, и что-то у меня вышло".
Именно после роли Медведя Абдулова узнала и полюбила вся страна.
Новогодние Иванушка и Аленушка
"Верить в себя. Ну, этого у меня – хоть отбавляй… Не видеть препятствий. Чихать я хотел на все препятствия!" – так мог бы сказать сам Абдулов – это на него похоже.
Но эти слова произносит его киношный персонаж Иванушка, который приезжает в Научный универсальный институт необыкновенных услуг (НУИНУ), чтобы спасти свою заколдованную невесту Аленушку.
На роль Ивана в "Чародеи" пробовались Янковский, Костолевский, Боярский, Басилашвили... "Все не то", - режиссер Бромберг хочет видеть Абдулова. Но телевизионное начальство не согласно, и Бромберг начинает снимать картину вообще без Иванушки.
На лихой тройке под песню "Три белых коня" мчится дублер (Сергей Проханов). Потом Абдулова все же утвердят, его крупные планы вмонтируют.
Кстати, Абдулов снимался в картине исключительно по ночам: уже известный и востребованный актер, на момент съемок в "Чародеях" в 1982 году, он одновременно работал еще в четырех картинах.
Провинциалка Муравьева и москвич Абдулов
"Карнавал" тоже выходит в прокат в 1982-ом. На роль московского красавчика Никиты режиссер Татьяна Лиознова утверждает Абдулова без проб. Ну, кто еще тогда мог сыграть возлюбленного Нины (героиня Ирины Муравьевой), чтобы от него сходила с ума вся женская половина страны?
Успех был ошеломительным. Картина моментально ворвалась в лидеры советского проката – только за первый год ее посмотрели 30,4 млн зрителей. Главный музыкальный хит "Позвони мне, позвони!" звучал "из всех утюгов". Все праздновали успех.
А над Абдуловым долго еще подшучивали друзья и коллеги. Подходили, и взволнованным голосом сообщали: "Муравьева просила срочно перезвонить". Поначалу Абдулов верил и бежал к телефону.
Формула Захарова
Где-то в середине 2000-х в одном из социологических опросов россияне называли самые любимые крылатые фразы отечественного кино. Второй по популярности оказалась фраза "Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь?". И еще одна, попавшая в этот список – "Хочешь большой и чистой любви? Приходи вечером на сеновал". Конечно, вы знаете, откуда это.
Еще один шедевр Марка Захарова "Формула любви" вышел в 1984-ом. Здесь великолепны все – Мгалоблишвили, Валюшкина, Броневой, Пельтцер, Захарова… Но самая искрометная парочка – Абдулов и Фарада. "Неаполитанская песня" в их исполнении неподражаема. Зрители в восторге – "И сия пучина поглотила ея в один момент".
Эту песню придумал композитор Геннадий Гладков. Попросил знакомую с иняза зарифмовать несколько итальянских слов и положил их на музыку. В переводе получилось следующее:
Одно, одно, одно, один момент.
Одно, одно, одно, одно чувство.
Одно, одно, одно, один комплимент.
И проклятье, проклятье, проклятье…
Англия в Крыму
"Десять негритят" (1984) – первый советский триллер. И сразу успех. 35 млн билетов продано за первый год проката. Зрители – в "мурашках". Критики называют картину лучшей в мире экранизацией произведения Агаты Кристи. Еще бы! В кадре снова сплошные звезды: Друбич, Кайдановский, Жаров, Зельдин, Абдулов…
Режиссер Говорухин выбирает ноябрьский Крым и превращает полуостров в стопроцентную старую Англию. "Ласточкино гнездо" в кадре перевоплощается в особняк мистера Оуэна. Часть интерьерных эпизодов снимают в алупкинском Воронцовском дворце, в том числе мрачный каминный зал, где танцуют два нераскаявшихся детоубийцы – Энтони Марстон и красотка Клейторн.
Она – восхитительная Татьяна Друбич. Он – потрясающий Александр Абдулов. Говорят, артист немножко обиделся на Говорухина за роль Марстона, которого убивают первым. Но играть все же согласился. После окончания съемок он ошарашил директора картины вопросом: так кто же все-таки убийца? Оказывается, Абдулов дочитал сценарий только до того момента, когда убивают его героя.
Красавчик и сердцеед Володя Смирнов в "Самой обаятельной и привлекательной", обворожительный злодей Генрих Рамкопф в "Том самом Мюнхгаузене", двойной агент Лядащев в "Гардемаринах", талантливый кооператор Сергей Ненашев в детективе "Гений" – всего более сотни ролей… Одна из самых любимых самим Абдуловым – Коровьев в "Мастере и Маргарите" Владимира Бортко: "Я - идеальный Коровьев! Чародей, маг, виртуоз, профессионал, мозги, мотор и юмор".
Да. Все это о нем. Легенда отечественного кинематографа. Навсегда.
