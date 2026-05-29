О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
2026-05-29T17:58
Лукашенко предложил Макрону приехать в Минск и поговорить с Путиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл журналистам подробности своего недавнего разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Комментарий белорусского лидера приводит агентство "Белта".
25 мая по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности.
Среди прочих вопросов также обсуждалось украинское урегулирование. Лукашенко сказал, что в ходе беседы предложил Макрону приехать в Минск и поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
"В Москву, может, вам и не очень – приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) вас встретили в Минске. Он (Макрон – ред.) говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить", – сказал белорусский лидер.
Лукашенко также рассказал, что Макрон в разговоре упомянул недавнюю совместную российско-белорусскую тренировку ядерных сил и упрекнул Минск в том, что "чуть ли ни развязывает ядерную войну".
"Вы что, хотите применить ядерное оружие?" – передал Лукашенко слова своего французского коллеги. – Я говорю: "Да господь с тобой! Только в одном случае (Минск применит ядерное оружие – ред.) – если совершена будет агрессия против Беларуси". Вот и все".
