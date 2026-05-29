О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали

2026-05-29T17:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл журналистам подробности своего недавнего разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Комментарий белорусского лидера приводит агентство "Белта".25 мая по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности.Среди прочих вопросов также обсуждалось украинское урегулирование. Лукашенко сказал, что в ходе беседы предложил Макрону приехать в Минск и поговорить с президентом России Владимиром Путиным.Лукашенко также рассказал, что Макрон в разговоре упомянул недавнюю совместную российско-белорусскую тренировку ядерных сил и упрекнул Минск в том, что "чуть ли ни развязывает ядерную войну".

