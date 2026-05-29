Новости СВО: что произошло на фронте за неделю - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Новости СВО: что произошло на фронте за неделю
Новости СВО: что произошло на фронте за неделю
Потери ВСУ в зоне специальной военной операции за минувшую неделю составили 8130 боевиков убитыми и ранеными, уничтожены более 120 бронемашин, 55 орудий полевой РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T12:45
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
12:45 29.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне специальной военной операции за минувшую неделю составили 8130 боевиков убитыми и ранеными, уничтожены более 120 бронемашин, 55 орудий полевой артиллерии и свыше 2600 дронов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" с 23 по 29 мая установили контроль над населенными пунктами Гранов, Нововасилевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области. За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области.
В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1245 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили более 1340 боевиков, танк, 37 боевых бронированных машин, 128 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Украинская армия потеряла свыше 950 военных, три танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две станции РЭБ.
Подразделения войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области. В течение недели ВСУ потеряли на данном направлении более 2250 боевиков, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ.
Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенные пункты Воздвижевка Запорожской и Добропасово и Лесное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
В зоне ответственности группировки "Днепр" противник лишился более 375 военных, пяти боевых бронированных машин, 70 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и 18 станций РЭБ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2628 БПЛА самолетного типа.
