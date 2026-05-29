На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ноги
Женщина повредила ногу во время подъема на мыс Алчак в Судаке. На помощь ей пришли спасатели, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T12:09
В Крыму на мысе Алчак туристка повредила ногу при подъеме по сыпучему склону
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Женщина повредила ногу во время подъема на мыс Алчак в Судаке. На помощь ей пришли спасатели, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
туристка оступилась на сыпучем грунте в пятницу утром. к месту спасательной операции приехали три специалиста сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Туристку обнаружили на участке горного массива с сыпучим грунтом на западном склоне мыса Алчак. Спасатели на специальных носилках транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как отметили спасатели, чаще всего в этой местности туристы получают травмы при подъеме на мыс со стороны моря, который проходит по сыпучему грунту и каменному хаосу.
Также причиной частых травм служит и то, что большинство туристов посещают это место, гуляя по неофициальным тропам.
