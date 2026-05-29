https://crimea.ria.ru/20260529/mnogie-strany-mira-proyavlyayut-interes-k-razvitiyu-svyazey-s-eaes-1156445115.html

Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС

Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС - РИА Новости Крым, 29.05.2026

Многие страны мира проявляют интерес к развитию связей с ЕАЭС

Интеграционная деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в... РИА Новости Крым, 29.05.2026

2026-05-29T14:18

2026-05-29T14:18

2026-05-29T14:18

владимир путин (политик)

россия

еаэс

политика

внешняя политика

новости

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156444088_0:348:3024:2048_1920x0_80_0_0_e816a83b2e2deebc07afdce4fd7a3975.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Интеграционная деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане.Он отметил, что ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями, и круг преференциальных партнеров "пятерки" из года в год планомерно расширяется.Путин напомнил, что к 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией. Также активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией.Он подчеркнул, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу в Астане с участием лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – региональная международная организация, главные цели которой заключаются в экономической интеграции и свободном товарообороте между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз позволяет государствам-участникам обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также объединение дает возможность проводить скоординированную, согласованную или единую экономическую политику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, еаэс, политика, внешняя политика, новости, экономика