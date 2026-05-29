Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированному удару. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 29.05.2026
Над Ростовской областью уничтожили более 80 беспилотников
07:13 29.05.2026 (обновлено: 07:16 29.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированному удару. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА", написал он в МАКС.
ВСУ пытались ударить по девяти районам области. Дроны сбили над Каменским, Кашарским, Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Тацинским, Красносулинским, Морозовским, Шолоховским районами.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Накануне над Крымом несколько раз работала ПВО - вражеские беспилотники сбивали и днем, и ночью. В Севастополе трижды включали сирены.
