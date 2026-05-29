Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/massirovannaya-ataka-nad-rostovskoy-oblastyu-sbili-bolee-80-bespilotnikov-1156434411.html
Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированному удару. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T07:13
2026-05-29T07:16
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированному удару. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.ВСУ пытались ударить по девяти районам области. Дроны сбили над Каменским, Кашарским, Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Тацинским, Красносулинским, Морозовским, Шолоховским районами. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.Накануне над Крымом несколько раз работала ПВО - вражеские беспилотники сбивали и днем, и ночью. В Севастополе трижды включали сирены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников

Над Ростовской областью уничтожили более 80 беспилотников

07:13 29.05.2026 (обновлено: 07:16 29.05.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Ростовская область подверглась массированному удару. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА", написал он в МАКС.
ВСУ пытались ударить по девяти районам области. Дроны сбили над Каменским, Кашарским, Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Тацинским, Красносулинским, Морозовским, Шолоховским районами.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Накануне над Крымом несколько раз работала ПВО - вражеские беспилотники сбивали и днем, и ночью. В Севастополе трижды включали сирены.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
09:36В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысяч
09:19Под знаком аномального холода: погода на выходные в Крыму
08:59Били по химзаводу и ТЭК: один человек погиб и двое ранены при атаке на Волгоград
08:41Морской порт горит в Темрюке после атаки ВСУ
08:40Рейд в Севастополе открыт
08:24Три беспилотника сбили над Севастополем
08:07В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
07:56В Севастополе объявили воздушную тревогу
07:42В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
07:26208 беспилотников сбили над Крымом и еще 13 регионами за ночь
07:13Массированная атака: над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
07:00Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:39Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов
22:40Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля - Гутерреш
22:30Атака на танкеры в Черном море и комментарий Совбеза РФ об ударе по Киеву: главное за день
22:08Три мирных жителя погибли и пять пострадали в ДНР при атаке дронов
21:47В Керчи назвали опасные для купания зоны
Лента новостейМолния