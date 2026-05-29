Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:59 29.05.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 30 мая, ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.
"30 мая порывы западного ветра в Севастополе могут достигнуть 17 м/с. Днем дождь, временами сильный", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов и под деревьями. Также нельзя стоять рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле линий электропередачи, у рекламных щитов. Также стоит отказаться от выхода в море или горы.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу. Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды", - рекомендовали в МЧС.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
