https://crimea.ria.ru/20260529/livni-i-silnyy-veter-nakroyut-sevastopol-v-subbotu-1156450219.html
Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
В Севастополе в субботу, 30 мая, ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T16:59
2026-05-29T16:59
2026-05-29T16:59
севастополь
мчс севастополя
погода
погода в крыму
крымская погода
новости севастополя
шторм
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 30 мая, ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов и под деревьями. Также нельзя стоять рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле линий электропередачи, у рекламных щитов. Также стоит отказаться от выхода в море или горы."По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу. Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды", - рекомендовали в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/pod-znakom-anomalnogo-kholoda-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1156415365.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_dd6d4d824d0beff9283efd7b74f4fc65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, мчс севастополя, погода, погода в крыму, крымская погода, новости севастополя, шторм, штормовое предупреждение
Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
На Севастополь 30 мая обрушатся ливни и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 30 мая, ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.
"30 мая порывы западного ветра в Севастополе могут достигнуть 17 м/с. Днем дождь, временами сильный", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов и под деревьями. Также нельзя стоять рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле линий электропередачи, у рекламных щитов. Также стоит отказаться от выхода в море или горы.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу. Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды", - рекомендовали в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.