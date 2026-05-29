Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260529/lidery-eaes-vystupili-za-provedenie-v-armenii-referenduma-o-chlenstve-v-es-1156450613.html
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T17:27
2026-05-29T17:27
еаэс
армения
европейский союз (ес)
политика
внешняя политика
в мире
новости
казахстан
беларусь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127886002_0:99:1840:1134_1920x0_80_0_0_65e0b7342a2b97ce342e235b02e6c170.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Совместное заявление президентов четырех государств, принятое по итогам саммита ЕАЭС в Астане, опубликовано на сайте Кремля.Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран объединения в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз.В документе также говорится, что члены Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Премьер страны Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос, сославшись на предвыборную кампанию. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
армения
казахстан
беларусь
киргизия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127886002_99:0:1742:1232_1920x0_80_0_0_7a4bd3755a64792d2a133eb4f83cecaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еаэс, армения, европейский союз (ес), политика, внешняя политика, в мире, новости, казахстан, беларусь, киргизия, новости
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС

Лидеры стран ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о членстве в Евросоюзе

17:27 29.05.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Армении
Государственный флаг Армении - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Совместное заявление президентов четырех государств, принятое по итогам саммита ЕАЭС в Астане, опубликовано на сайте Кремля.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран объединения в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз.
В документе также говорится, что члены Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.
В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Премьер страны Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос, сославшись на предвыборную кампанию. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЕАЭСАрменияЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаВнешняя политикаВ миреНовостиКазахстанБеларусьКиргизияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Туристическое судно со 110 пассажирами затонуло у берегов Турции
18:36Детям старше 10 лет разрешат ездить в поездах без сопровождения взрослых
18:298-летний ребенок и водитель легковушки погибли в ДТП с большегрузом на Кубани
18:20Пожар в порту Темрюка потушили
18:01Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
17:58О чем говорили Лукашенко и Макрон: президент Белоруссии раскрыл детали
17:42Электрички в Крыму переходят на летний график
17:27Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
17:14Главы стран ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ
16:59Ливни и сильный ветер накроют Севастополь в субботу
16:47Переговоры с Тунисом и Сербией: на ЕАЭС одобрили 12 документов
16:36Спасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляже
16:21Суд на Украине приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
16:06ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской области
15:51Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
15:42Под Джанкоем иномарка врезалась в автобус и улетела под КамАЗ
15:30Беспилотник атаковал турецкий корабль в Черном море – есть пострадавшие
15:23Паромы и катера в Севастополе возобновляют движение
15:19Румыния закрывает российское генконсульство после инцидента с БПЛА
15:01Когда закончат строительство педиатрического центра в Мелитополе
Лента новостейМолния