https://crimea.ria.ru/20260529/lidery-eaes-vystupili-za-provedenie-v-armenii-referenduma-o-chlenstve-v-es-1156450613.html
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС - РИА Новости Крым, 29.05.2026
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике... РИА Новости Крым, 29.05.2026
2026-05-29T17:27
2026-05-29T17:27
2026-05-29T17:27
еаэс
армения
европейский союз (ес)
политика
внешняя политика
в мире
новости
казахстан
беларусь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127886002_0:99:1840:1134_1920x0_80_0_0_65e0b7342a2b97ce342e235b02e6c170.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Совместное заявление президентов четырех государств, принятое по итогам саммита ЕАЭС в Астане, опубликовано на сайте Кремля.Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран объединения в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз.В документе также говорится, что члены Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Премьер страны Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос, сославшись на предвыборную кампанию. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
армения
казахстан
беларусь
киргизия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127886002_99:0:1742:1232_1920x0_80_0_0_7a4bd3755a64792d2a133eb4f83cecaf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еаэс, армения, европейский союз (ес), политика, внешняя политика, в мире, новости, казахстан, беларусь, киргизия, новости
Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС
Лидеры стран ЕАЭС поддержали проведение в Армении референдума о членстве в Евросоюзе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Совместное заявление президентов четырех государств, принятое по итогам саммита ЕАЭС в Астане, опубликовано на сайте Кремля.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран объединения в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз.
В документе также говорится, что члены Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.
В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Премьер страны Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос, сославшись на предвыборную кампанию. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.