Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС

Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Совместное заявление президентов четырех государств, принятое по итогам саммита ЕАЭС в Астане, опубликовано на сайте Кремля.Лидеры ЕАЭС в совместном заявлении указали на существенные риски для экономической безопасности стран объединения в связи с подготовкой Еревана к вступлению в Евросоюз.В документе также говорится, что члены Евразийского межправительственного совета от России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.В начале мая Владимир Путин призывал Армению как можно скорее решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз заявлял, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Премьер страны Никол Пашинян отказался приехать на саммит в Казахстан, чтобы обсудить этот вопрос, сославшись на предвыборную кампанию. Он также утверждает, что если республика выйдет из ЕАЭС, то сделает это не внезапно, а спланированно, и референдум по этому вопросу проводить не придется.

